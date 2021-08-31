Арестован житель Новосибирска, который ранил из ружья пять человек

Жителя Новосибирска отправили в СИЗО. Он ранил из ружья пятерых человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, мужчина стрелял из окна в компанию во дворе дома. Пятерых он ранил дробью.

Никто серьезно не пострадал, госпитализация никому не понадобилась. Сам стрелок добровольно сдался полиции, когда та приехала на место происшествия.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас его отправили в СИЗО.