Арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве женщины в Иркутской области
Жителя Вихоревки в Иркутской области арестовали подозрению в изнасиловании и убийстве женщины, которая считалась без вести пропавшей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
По данным следствия, подозреваемый предложил женщине подвезти ее, после чего ударил по голове, отвез с безлюдное место, изнасиловал и убил. После задержания он признался в убийстве еще одной женщины, которая также считалась без вести пропавшей.