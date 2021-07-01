Арестован мужчина в ЯНАО по подозрению в истязаниях и угрозе убийством

Мужчина задержан в Новом Уренгое. Он находится в федеральном розыске по двум уголовным статьям. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по региону.

У сотрудников Росгвардии была на него ориентировка. Мужчину подозревают в истязаниях и угрозе убийством.

Его задержали на улице, так как он подходил под описание. После проверки документов его доставили в полицию, а позже в Курганскую область, где он был объявлен в розыск.