Арестован главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находится под стражей до 21 февраля 2021 года.

ФСБ России раскрыла схему хищения государственных средств в РАНХиГС. Под подозрением оказались представители руководства, преподаватели и административный состав учебного заведения. Открыто уголовное дело по статьям: «Мошенничество», «Дача взятки в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

Представители ФСБ отметили, что некоторые фигуранты дела подозреваются в даче и получении взятки в особо крупном размере. РАНХиГС активно сотрудничает со следствием. В академии предположили, что внутренний финансовый мониторинг учебного заведения помог выявить хищения.

Ранее во вторник стало известно о задержании декана факультета госуправления экономикой ИГСУ РАНХиГС Светланы Лариной. Ее отправили под домашний арест на два месяца. Она подозревается в в мошенническом хищении бюджетных средств.