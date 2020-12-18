Хозяйку своры собак, белок, слепой совы и мертвого сурка арестовали в США

Отмечается, что 59-летнию жительницу города Хамнеде обвинили в жестоком обращении с животными после жалобы соседей на неприятный запах из ее дома. Правоохранители были шокированы обстановкой в особняке.

Женщина организовала настоящий зверинец, состоящий из 26 кошек, шести собак, двух белок и слепой совы. Капитан полиции Рональд Смит Стражи пояснил, что источниками запаха являлись тела мертвых кошек и сурка, информирует «Царьград».

«Одна из собак еще цеплялась за жизнь, — уточнил капитан.

Сирокко предстанет перед Верховным судом в городе Меридене 5 февраля. Найденных животных распределили по трем ветклиникам. Они проходят курс реабилитации.