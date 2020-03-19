Бывшего топ-менеджера «Транснефти» арестовали в Москве

В столице задержали Сергея Яшечкина, бывшего члена совета директоров компании «Транснефть». Он пять лет скрывался от следствия, живя с фальшивым паспортом на чужое имя.

В скором времени суд решит, какую меру пресечения выбрать для обвиняемого, сообщил «ТАСС».

Яшечкина приговорили к четырем годам тюремного заключения еще летом 2015 года. Мужчину судили по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «злоупотребление служебными полномочиями». На слушании дела его не было, так как накануне он попал в больницу.

Оттуда он исчез, его объявили в розыск. Оказалось, что у него наготове долгое время были липовые документы. Спустя два года его супруга захотела развестись, паре предстояло судиться за имущество в миллиард рублей. Однако спустя два дня после того, как женщина подала на развод, она скончалась якобы от поражения печени. Обвинение тогда начало подозревать Яшечкина в смерти супруги.