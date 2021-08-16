Задержанного за взятки таможенника Розсыпало арестовали на 2 месяца

Дорогомиловский районный суд отправил исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало в СИЗО на два месяца. Его подозревают во взяточничестве.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа 2021 года Розсыпало М. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября 2021 года», — озвучила свое решение судья.

Ранее пресс-служба СУ СК России сообщила о задержании Розсыпало по подозрению во взяточничестве. Против него завели уголовное дело. Как выяснили следователи, арестованный в прошлом месяце сговорился со своими коллегами из управления, чтобы закрыть глаза на проверку при таможенном оформлении автомобиля и выманить у бизнесмена за это деньги.

Всего таких машин было 20. Посредник получил от предпринимателя более миллиона рублей. Он передал эти деньги Розсыпало.