Арестовали главу «Фонда содействия безопасности» по делу о крупном мошенничестве

В Москве арестовали на два месяца Андрея Першина, президента «Фонда содействия безопасности». Он проходит как обвиняемый по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РИА «Новости» в Пресненском суде.

Как сообщал «Коммерсант», Першин в прошлом сотрудник спецслужб пытался получить от генерального директора ООО «Лагуна» Сергея Мелина 24 миллиона рублей за помощь. На бизнесмена могли возбудить уголовное дело о мошенничестве с земельными участками. Однако никакого дела не было. Мелин обратился в Федеральную службу безопасности. все последующие переговоры проходили под контролем силовиков. Першина задержали после получения первой части взятки в размере 100 тысяч рублей.

«Фонд содействия безопасности» Першина работает с 1999 года в Балашихе, хотя официально был зарегистрирован только в 2004 году. На сайте фонда говорится, что организация оказывает содействие правоохранительным органам в борьбе с коррупцией и антитеррористической деятельности.