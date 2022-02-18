Подозреваемых в нападении на полицейских в метро Москвы арестовали до 17 апреля

Устроившие драку с сотрудниками полиции на станции московского метро «Тульская» двое мужчин останутся в следственном изоляторе до 17 апреля. Такое решение принял Черемушкинский суд столицы. Арестованные проходят подозреваемыми по уголовному делу о причинении насилия в отношении представителей власти.

По данным следствия, нападение произошло в минувший четверг 17 февраля. Полицейские остановили двух пассажиров метро и потребовали их пройти в отдел для установления личности. Один начал размахивать руками перед правоохранителями. Второй в это время ударил полицейского ногой, а второму дал несколько раз по голове. После этого он сбежал.

На следующий день следователи сообщили, что задержали второго подозреваемого. Тогда же ведомство опубликовало видео с камер наблюдения в столичной подземке.

В ходе допроса один из задержанных не признал своей вины. По его словам, он просто просил задержавших его правоохранителей не прикасаться к нему. Второй участник конфликта на вопросы отвечать отказался.