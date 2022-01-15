Арест запросили еще для трех хакеров REvil

Следствие запросило арест еще для трех участников хакерской группировки REvil вдобавок к двум, которых уже отправили в СИЗО. Об этом в Тверском суде Москвы сообщили РИА «Новости».

Представитель суда Ксения Розина сообщила, что к ним поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще для трех фигурантов дела REvil.

Таким образом, из 15 задержанных пятеро отправятся в СИЗО. Всем фигурантам предъявили обвинение по уголовной статье «Неправомерный оборот средств платежей».

В ФСБ России ранее сообщили, что хакеров задержали в нескольких регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Спецслужбы вышли на киберпреступников после получения информации от компетентных органов США, где хакерскую группировку REvil обвинили в кибератаках на крупные высокотехнологичные компании. В ФСБ также сообщали, что злоумышленники разработали вредоносное ПО — вирус-шифровальщик, с помощью которого вымогали деньги у жертв-иностранцев, с чьих счетов также похищали деньги.

При обысках у хакеров изъяли более полумиллиарда рублей и 20 дорогих автомобилей.