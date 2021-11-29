Арест обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени продлили до 1 марта

Тюменский районный суд принял решение продлить нахождение в СИЗО Виталия Бережного до 1 марта. Он обвиняется в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.

«Тюменский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Бережного. <…> Подследственный будет находиться в СИЗО по 1 марта 2022 года включительно», — сказано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области в Telegram.

Срок ареста Бережного уже продлевали в октябре до 1 декабря. Защита попыталась добиться его перевода под домашний арест, но областной суд отклонил апелляцию.

Девочка восьми лет 30 июня 2021 года вышла из своего дома в Тюмени погулять и не вернулась. Ее труп нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Почти сразу правоохранительные органы задержали 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Экспертиза установила совпадение ДНК задержанного с образцами, взятыми у убитой.

Следственный комитет сообщил, что на допросе Бережной признался, что сначала изнасиловал девочку, а потом убил. Коробку с телом он спрятал на берегу озера.

Ранее в ноябре стало известно, что мать и отца убитой девочки лишили родительских прав на их сына и дочь.