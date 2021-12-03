Арест экс-замминистра Марине Раковой продлили до начала весны

Срок ареста бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве, продлен до 6 марта 2022 года. Решение вынес столичный Тверской суд, передало ТАСС.

Ранее стало известно о новом эпизоде обвинения, предъявленном Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко. Эпизод связан с необоснованной выплатой Стеценко средств из бюджета в период с июля 2017 года по ноябрь 2018 года. Таковых оказалось более девяти миллионов рублей. То есть, ежемесячно доход Стеценко составлял до 300 тысяч рублей.

Изначально Ракова со Стеценко проходили по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». По делу арестованы бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

Исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова признала свою вину в хищении денег и была переведена под домашний арест.