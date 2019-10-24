Арест экс-министра Абызова продлили до 25 января

Бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова оставили под арестом. Срок пребывания под стражей на три месяца продлил Басманный суд Москвы, сообщил корреспондент «360» из зала суда.

О продлении ареста до 25 января ходатайствовал Следственный комитет. Абызова обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств.

Как уточнил адвокат, по делу установлен срок следствия. Оно должно завершиться до 25 марта 2020 года. Абызов не признает себя виновным ни по одному из обвинений.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Сейчас он арестован и находится в СИЗО. Следствие считает, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года чиновник создал организованное преступное сообщество и руководил им.

Абызова обвинили в отмывании 32 млрд рублей — адвокат Подробнее

Экс-министр и его соучастники, по версии следователей, обманули акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» и АО «Региональные электрические сети» и похитили у компаний четыре миллиарда рублей. Позже эти деньги полностью вывели за границу.

К этому обвинению присовокупили и другие. Абызову также вменяют нарушение запрета на занятие предпринимательской деятельностью и отмывание 32 миллиардов рублей.