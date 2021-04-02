Арендодателя из Симферополя обвинили в отравлении газом двух детей

Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которая сдала квартиру семье с двумя детьми. Несовершеннолетние отравились газом, написала онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ СК РФ по региону.

«Владелица квартиры по улице Кечкеметской самовольно установила газовую колонку с автоматическим поджогом, принудительную механическую вытяжку в ванной комнате, а также провела перепланировку жилья, в результате чего помещение стало непригодным для постоянного проживания», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что вечером 4 ноября прошлого года люди, проживающие в квартире, почувствовали недомогание в виде слабости и головных болей. Утром следующего дня четырехлетний сын и шестилетняя дочка после сна были в крайне слабом состоянии и лежали в своих кроватях без движения. Пострадавших доставили в больницу. Пациентам поставили диагноз «отравление угарным газом тяжелой степени, отек головного мозга».