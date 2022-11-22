Криминал 22 ноября 2022, 11:58 Арендатору цветочного склада в Москве предъявили обвинения СК: гендиректора ООО «Ново Флоре» и инженера задержали по делу о пожаре на складе Москвы РИА «Новости»

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Следователи задержали по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве учредителя и генерального директора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка, который арендовал сгоревшие помещения, а также специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи провели допрос и предъявили задержанным обвинения в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Специалисты еще не завершили работу на месте происшествия. Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Ход расследования дела контролируют председатель СК России Александр Бастрыкин и центральный аппарат ведомства.

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Следователи просят очевидцев пожара поделиться информацией.

Возгорание на цветочном складе столицы произошел 20 ноября, в огне погибли восемь человек.

Пока основной версией пожара остается неисправность электропроводки и несоблюдение правил пожарной безопасности, написал RT.