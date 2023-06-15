Криминал 15 июня 2023, 19:18 Арендатор из Петербурга облил бензином владельца жилья и поджег

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Мужчина облил бензином и поджег 85-летнего пенсионера, у которого снимал жилье. Об этом сообщили «Аргументы недели».

Как установили следователи, 52-летний мужчина напал на арендодателя. Злоумышленник вылил на оппонента бензин и поджег его. Пенсионера доставили в больницу с повреждениями 50% тела. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги второй и третьей степени.

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Спустя время сотрудники органов задержали подозреваемого. На данный момент они выясняют обстоятельства случившегося, написало РИА ФАН.