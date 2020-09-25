Арбалет и электродетонаторы нашли в доме фитнес-инструктора из Голицына

Сотрудники полиции обнаружили в доме инструктора фитнес-клуба XFit внушительное количество оружия. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

37-летний фитнес-инструктор из Голицына хранил дома арбалет и электродетонаторы. Сотрудники полиции оружие уже изъяли. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. В ведомстве отметили, что проверку жилища провели на основании постановления Одинцовского городского суда.

В частности, в доме инструктора нашли арбалет без маркировки, с оптическим прицелом, пять электродетонаторов без маркировки, шесть патронов калибра 5,45*39, два патрона калибра 7,62*54. Так же изъяли семь предметов цилиндрической формы коричневого цвета с маркировкой ШИРАС-МЮ, три предмета зеленого цвета с разной маркировкой, две стрелы, шесть патронов, три из которых боевые. А еще два бронебойно-зажигательных патрона, пригодные для производства выстрела, они также относятся к категории боеприпасов.

В отношении инструктора возбудили уголовное дело, пока выбрали меру наказания в виде подписки о невыезде. Остальные изъятые предметы будут исследованы в рамках возбужденного дела.