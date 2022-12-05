Криминал 05 декабря 2022, 13:37 Арашуковым запросили пожизненный срок Прокурор запросил пожизненное обвинение экс-сенатору Арашукову и его отцу РИА «Новости»

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Обвиняемым по уголовному делу об организации и участии в преступном сообществе бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу — экс-советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» — Раулю Арашукову грозит пожизненный срок в колонии общего режима. Как сообщил «Интерфакс», такое заявление в ходе судебного заседания сделала представитель гособвинения, прокурор Мария Семененко.

Также она попросила суд назначить главным фигурантам дела штрафы в размере одного миллиона рублей.

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Проходящим по делу бывшему заместителю главы Следственного управления по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову и экс-начальнику республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимуру Бетуганову обвинение запросило 24 года строгого режима и штрафы в один миллион рублей.

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Еще двум фигурантам — следователю Андрею Филиппову и бывшему директору компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузеру Хашукаеву — прокурор попросила назначить шесть лет и восемь месяцев колонии и пять лет заключения соответственно.

На судебном заседании в сентябре коллегия присяжных признала Арашуковых виновными по всем пунктам обвинения, Хашукаева и Филиппова оправдали по обвинению об участии в преступном сообществе.

В материалах дела сказано, что Рауф Арашуков стоял за организацией убийства заместителя председателя республиканского общественного движения Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Расправу он организовал по требованию своего отца, поскольку общественник и чиновник мешали похищению газа группировкой, которую организовал Арашуков-старший.

Скрыть преступления бывшему сенатору помогли следователь Булатов и сотрудник МВД Бетуганов. Общий ущерб от действия преступного сообщества составил около 4,5 миллиарда рублей.

Арашуковых задержали в январе 2019 года. За сенатором правоохранители пришли прямо во время заседания верхней палаты российского парламента. Сам Рауф Арашуков назвал уголовное дело политическим заказом, за которым стояли бывший глава МВД республики Казимир Боташев и экс-сенатор Вячеслав Дерев.