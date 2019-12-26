Арашуковых оставили под арестом до конца января

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову до 12 месяцев.

«Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова до 12 месяцев, то есть до 30 января 2019 года», — зачитала решение судья Валентина Левашова.

Такой же срок проведет под стражей отец бывшего сенатора — бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Эта же мера коснулась экс-заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова.

Суд отказался изменять обвиняемым меру пресечения на более мягкую. Арашукова-старшего обвиняют в создании преступной группы и особо крупном мошенничестве. По данным следствия, он похитил у «Газпрома» 30 миллиардов рублей.

Сенатора Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности 30 января и задержали в зале заседаний Совета Федерации. Это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента. Арашукова-младшего подозревают в участии в преступной группировке отца, в двух эпизодах по организации убийства и давлении на свидетеля.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля», «Убийство». Всего по делу проходят более 10 человек. Арашуковы отказались признавать свою вину. Отец посчитал дело «политическим заказом».