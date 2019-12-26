    26 декабря 2019, 19:33

    Арашуковых оставили под арестом до конца января

    Алена Макаренко

    Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова оставили под стражей до конца января 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Арашуковых оставили под арестом до конца января

    Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову до 12 месяцев.

    «Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова до 12 месяцев, то есть до 30 января 2019 года», — зачитала решение судья Валентина Левашова.

    Такой же срок проведет под стражей отец бывшего сенатора — бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Эта же мера коснулась экс-заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова.

    Суд отказался изменять обвиняемым меру пресечения на более мягкую. Арашукова-старшего обвиняют в создании преступной группы и особо крупном мошенничестве. По данным следствия, он похитил у «Газпрома» 30 миллиардов рублей.

    Сенатора Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности 30 января и задержали в зале заседаний Совета Федерации. Это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента. Арашукова-младшего подозревают в участии в преступной группировке отца, в двух эпизодах по организации убийства и давлении на свидетеля.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля», «Убийство». Всего по делу проходят более 10 человек. Арашуковы отказались признавать свою вину. Отец посчитал дело «политическим заказом».