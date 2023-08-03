Криминал 03 августа 2023, 14:31 Apple впервые оштрафовали за отказ удалить запрещенную в России информацию Суд в Таганском районе Москвы оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей Unsplash

Читать 360tv в

Компанию Apple Distribution International LTD оштрафовали на 400 тысяч рублей за неудаление запрещенного в России контента. Постановление вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы, сообщила пресс-служба.

Протокол об административном правонарушении составили по пункту 2 статьи 13.41 КоАП России «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению».

Реклама

Apple Distribution International LTD обвинили в неудалении из интернета запрещенного контента — приложений и подкастов с недостоверными сведениями о спецоперации на Украине.

Мировой судья признал компанию виновной и наказал штрафом на сумму 400 тысяч рублей. В течение 10 суток защита сможет обжаловать этот вердикт. По вменяемой статье юридическим лицам грозил штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Судья заявил, что учел представленные во время разбирательства доводы, поэтому назначил сумму вдвое меньше минимальной.

Нарушением российского законодательства в сервисах Apple Distribution International LTD заинтересовались в июне, сообщили «Известия». Именно тогда составили протокол.