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    22 октября 2020, 13:04

    Аппарат УЗИ за 4 миллиона украли из московской больницы

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Сотрудник одной из московских больниц обратился в полицию после того, как из реанимации пропал аппарат УЗИ. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Заведующий реанимационным отделением ГБУЗ «ГКБ им. В. П. Демихова» 21 октября рассказал полицейским, что в период с 09:00 17 октября по 09:00 18 октября некто украл из палаты аппарат УЗИ стоимостью более четырех миллионов рублей.

    На место происшествия выехали сотрудники МВД. Они задержали 27-летнего медбрата. Он еще с одним неизвестным человеком проник в палату и похитил устройство. Это доказывают записи с камер видеонаблюдения.

    УЗИ вернули на место, а в отношении молодого человека и его сообщника открыли уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемого задержали.