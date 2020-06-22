Подозреваемого в госизмене полицейского из Курска отправили в СИЗО

Против полицейского завели уголовное дело по статье «Государственная измена». Пока он проходит только подозреваемым.

Подполковника Борзенкова задержали сотрудники ФСБ. По предварительным данным, он сотрудничал с одним из подразделений Службы безопасности Украины. В частности, он передавал иностранной спецслужбе сведения, которые попадают под государственную тайну.

После задержания своего сотрудника управление МВД Курской области инициировало служебную проверку отдела полиции, где работал Борзенков. Пока арестованного офицера полиции отстранили от службы. У него изъяли все документы и служебное оружие. В результате проверки подполковник полиции лишится своего поста по отрицательным мотивам, порочащим честь сотрудника внутренних дел.

Пост начальника полиции Золотухинского района Курской области он занимал с апреля 2020 года.