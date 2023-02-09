Криминал 09 февраля 2023, 12:29 Антитеррористическую операцию в Ставрополье сняли на видео НАК показал захват бандитов в Ставрополье за подготовку теракта на железнодорожной станции

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Участники украинского нацбатальона собирались устроить теракт на железнодорожной станции в Ставропольском крае. Во время контртеррористической операции силовики обезвредили их, изъяли автомат, пистолет и два взрывных устройства, рассказал представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Вадим Дружинин.

Четырех предполагаемых преступников нашли на территории частного дома. Они работали на украинскую военизированную националистическую организацию и готовили теракт на железнодорожной станции Ставропольского края. Во время антитеррористической операции их обезвредили и нашли два самодельных взрывных устройства, одно из которых террористы подорвали. Кроме того, силовики изъяли автомат и пистолет. НАК показал видео с места событий.

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Секретный украинский батальон спецназа «Братство» начал перебрасывать в Россию группы диверсантов, чтобы устраивать взрывы на военных объектах и похищать высокопоставленных чиновников. Они рассказали британским журналистам, что формально не связаны с украинской армией, поэтому в случае теракта киевский режим не признает свою причастность.

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