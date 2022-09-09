Анонимные террористы пригрозили взорвать СИЗО в Москве | 360°

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Анонимные террористы пригрозили взорвать СИЗО в Москве

МВД Москвы получило письмо с угрозой взорвать изолятор и школы

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Неизвестные представились моджахедами и пригрозили заложить бомбу в следственном изоляторе на улице Новослободской в Москве, а в случае невыполнения требований — в других СИЗО и школах, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Письмо с угрозами пришло на электронный адрес ФСИН России с ящика, в названии которого фигурирует ИГ*. Отправители представились моджахедами и сообщили, что в СИЗО на улице Новослободской, 45, через два часа заложат бомбу. В этом здании находится Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

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Авторы письма предупредили, что в случае неисполнения требований они взорвут 10 школ и «многие другие СИЗО», где бомбы якобы уже заложили.

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* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.

Терроризм

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