Криминал 28 февраля 2023, 23:44 Аниматоры избили подростка на квесте в Петербурге. Полицейские завели уголовное дело

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Аниматоры избили 17-летнего подростка, который участвовал в квесте. У молодого человека диагностировали перелом левой кисти, ушиб мягких тканей головы и шеи. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ СКР по городу.

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Подросток решил принять участие в игре, однако это обернулось избиением. Пострадавший рассказал, что актеры наносили ему удары руками, ремнем и электрошокером. При этом на сайте игры сказано, что действия квеста отвечают требованиям безопасности. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».