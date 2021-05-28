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    28 мая 2021, 12:04

    Аниматоров в ростовых куклах арестовали за вымогательства

    Полина Петрова

    Аниматоров в ростовых куклах арестовали за вымогательства в Сочи. Люди в костюмах навязчиво предлагали свои услуги туристам, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

    Аниматоров в ростовых куклах арестовали за вымогательства

    Отмечается, что за отказ потенциальные клиенты получали в свой адрес оскорбления. Аниматоров задержали и отвезли в отдел полиции.

    «В отношении нарушителей составлены административные материалы. Их обвиняют в мелком хулиганстве», — рассказали в пресс-службе.

    Троим гражданам суд назначил наказание в виде ареста на срок до пяти суток.