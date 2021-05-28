Аниматоров в ростовых куклах арестовали за вымогательства в Сочи. Люди в костюмах навязчиво предлагали свои услуги туристам, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Отмечается, что за отказ потенциальные клиенты получали в свой адрес оскорбления. Аниматоров задержали и отвезли в отдел полиции. «В отношении нарушителей составлены административные материалы. Их обвиняют в мелком хулиганстве», — рассказали в пресс-службе. Троим гражданам суд назначил наказание в виде ареста на срок до пяти суток.