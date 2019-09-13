Аниматора из Екатеринбурга заподозрили в изнасиловании мальчика в лагере

Мать аниматора рассказала, что Андрей вместе с сестрой Зоей ездили сами в этот лагерь, когда были детьми. В 2019 году 18-летний юноша поехал туда физоргом и вожатым. Женщина объяснила, что у ее сына трехлетний опыт работы в этой области.

Сестра подозреваемого Зоя добавила, что в первой смене были детки из неблагополучных семей, воспитанники детдомов, состоящие на учете. Они требовали особого подхода, который удалось найти ее брату. После смены один из несовершеннолетних из другого отряда завил дома, что Андрей совершил над ним сексуальное насилие. Мама ребенка тут же написала заявление, после чего Следственный комитет по городу Туапсе возбудил дело.

Родные Андрея уверены, что парня оговорили. По их словам, показания мальчика неоднократно менялись. Когда экспертиза опровергала факт насилия, семья 10-летнего мальчика начала обвинять Андрея в развратных действиях. При этом ни одна запись с камер наблюдений не подтвердила этого факта. Другие сотрудники лагеря также уверены в невиновности вожатого, а вот ребенок, по их словам, уже попадался на лжи.

Мама мальчика, в свою очередь, верит сыну и намерена обратиться во все инстанции, чтобы защищать ребенка.



В СК по Краснодарскому краю агентству Ura.ru пообещали дать комментарий позже.