Эксклюзив 30 марта 2023, 21:03 «Ангажировано общественным резонансом». Адвокат высадившего из скорой ребенка в Видном — о решении суда Суд в Видном отправил под домашний арест высадившего мать с умирающим сыном медика

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Видновский городской суд отправил под домашний арест медика, который высадил из скорой помощи умирающего ребенка и его мать. Адвокат экс-врача Андрей Алешкин в беседе с «360» сообщил, что решение обжалуют.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья уточнили, что меру пресечения избрали в отношении уже бывшего врача выездной бригады скорой медицинской помощи, которого обвинили в покушении на мошенничество.

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«Суд избрал <...> меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 мая», — отметили в ведомстве.

По словам адвоката обвиняемого, такое решение суда спровоцировал общественный резонанс. По словам Алешкина, в этом случае вообще не должны были избрать меру пресечения.

«Я считаю, что решение суда ангажировано общественным резонансом. По такой тяжести меру пресечения не избирают. Соответственно, данное решение будет обжаловано», — подчеркнул правозащитник.

В беседе перед заседанием адвокат отмечал, что рассчитывает на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также Алешкин упоминал, что подзащитный планирует подать встречное заявление о клевете.

Медика накануне задержали. По имеющимся данным, он попросил у матери больного ребенка дополнительную оплату услуг. Однако деньги не получил, после чего высадил из скорой помощи женщину с задыхающимся подростком.

Отец 14-летнего мальчика рассказал подробности в беседе с «360».