Криминал 22 ноября 2023, 08:33 «Ангарскому маньяку» вынесли новый приговор по делу об убийстве трех женщин Суд вынес приговор «ангарскому маньяку» Попкову по делу убийства трех женщин РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Ангарский маньяк» Михаил Попков получил еще 10 лет колонии по новому делу об убийстве трех женщин. Об новом приговоре серийному убийце сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Приговор вынес Ленинский районный суд Иркутска. В рамках расследования дела удалось установить его причастность к убийству трех женщин в период с 1997 по 2003 год.

Реклама

Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, в том числе и на остановках общественного транспорта, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. Затем отвозил жертв в безлюдные места, где убивал.

В октябре 1997 года и марте 1998-го он задушил двух женщин на берегу Ангары. Тело одной из них облил бензином и поджег. Погибшим было 25 и 27 лет. В октябре 2003 года он забил ножом 31-летнюю местную жительницу в районе Ново-Ленинского кладбища.

Ранее Попков уже получил пожизненное лишению свободы за серийные убийства в 1990–2010 годах более 80 женщин и ряд других преступлений.

На заседании суда «ангарский маньяк» отказался от дачи показаний, после чего в зале зачитали его допросы, полученные во время следствия. Он подтвердил свои показания.

По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы, подчеркнули в пресс-службе. Отбывать срок преступник будет в колонии особого режима.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться в СИЗО-1 Иркутска. Явки с повинной о двух эпизодах маньяк написал в октябре прошлого года, отбывая пожизненное наказание в ИК особого режима в Мордовии.