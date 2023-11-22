22 ноября 2023, 08:33
«Ангарскому маньяку» вынесли новый приговор по делу об убийстве трех женщин
Суд вынес приговор «ангарскому маньяку» Попкову по делу убийства трех женщин
«Ангарский маньяк» Михаил Попков получил еще 10 лет колонии по новому делу об убийстве трех женщин. Об новом приговоре серийному убийце сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор вынес Ленинский районный суд Иркутска. В рамках расследования дела удалось установить его причастность к убийству трех женщин в период с 1997 по 2003 год.
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Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, в том числе и на остановках общественного транспорта, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. Затем отвозил жертв в безлюдные места, где убивал.
В октябре 1997 года и марте 1998-го он задушил двух женщин на берегу Ангары. Тело одной из них облил бензином и поджег. Погибшим было 25 и 27 лет. В октябре 2003 года он забил ножом 31-летнюю местную жительницу в районе Ново-Ленинского кладбища.
Ранее Попков уже получил пожизненное лишению свободы за серийные убийства в 1990–2010 годах более 80 женщин и ряд других преступлений.
На заседании суда «ангарский маньяк» отказался от дачи показаний, после чего в зале зачитали его допросы, полученные во время следствия. Он подтвердил свои показания.
По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы, подчеркнули в пресс-службе. Отбывать срок преступник будет в колонии особого режима.
До вступления приговора в законную силу он будет находиться в СИЗО-1 Иркутска. Явки с повинной о двух эпизодах маньяк написал в октябре прошлого года, отбывая пожизненное наказание в ИК особого режима в Мордовии.
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