Криминал 19 августа 2023, 02:17 «Ангарского маньяка» обвинили в новых преступлениях Прокуратура Иркутской области нашла новых жертв «ангарского маньяка» Пресс-служба Следственного комитета

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Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении серийного убийцы Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснило следствие, период с 1997 по 2003 год Попков совершил убийства еще трех женщин. Он предлагал девушкам подвести их на своем автомобиле, увозил их в безлюдные места и убивал. Двух жертв маньяк задушил, третьей нанес 40 ударов ножом.

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«Ангарского маньяка» поймали в 2012 году. Суд приговорил Попкова к пожизненному заключению в колонии «Черный дельфин» за совершение более 80 убийств.

В январе 2023 года Михаил Попков в трех ранее не раскрытых преступлениях. Теперь дело передадут в суд.

Ранее серийный убийца заявил, что хотел бы отправиться воевать в зону специальной военной операции.