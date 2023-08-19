19 августа 2023, 02:17
«Ангарского маньяка» обвинили в новых преступлениях
Прокуратура Иркутской области нашла новых жертв «ангарского маньяка»
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении серийного убийцы Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснило следствие, период с 1997 по 2003 год Попков совершил убийства еще трех женщин. Он предлагал девушкам подвести их на своем автомобиле, увозил их в безлюдные места и убивал. Двух жертв маньяк задушил, третьей нанес 40 ударов ножом.
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«Ангарского маньяка» поймали в 2012 году. Суд приговорил Попкова к пожизненному заключению в колонии «Черный дельфин» за совершение более 80 убийств.
В январе 2023 года Михаил Попков в трех ранее не раскрытых преступлениях. Теперь дело передадут в суд.
Ранее серийный убийца заявил, что хотел бы отправиться воевать в зону специальной военной операции.
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