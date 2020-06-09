Анапский суд отправил за решетку экс-полицейских. Они шантажом принудили 17-летнюю девушку к сексу

По версии следствия, ночью 26 августа 2019 года экс-полицейские обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего парня на пляже Витязево. Молодого человека они отпустили, а девушке пригрозили административной ответственностью и принудили к сексу.

Когда все вскрылось, их уволили. Слушания по делу бывших сотрудников правоохранительных органов прошли в закрытом режиме. Один из фигурантов полностью признал свою вину и возместил девушке моральный вред. Суд учел при вынесении приговора эти смягчающие обстоятельства. Второй свою вину не признал.

Теперь они проведут два и четыре года в колонии-поселении. Судили их по статьям «Понуждение несовершеннолетнего лица к половому сношению» и «Превышение должностных полномочий».