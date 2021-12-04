Амурскую чиновницу приговорили к колонии за махинации с жертвами паводка

Суд в Приамурье приговорил экс-главу территориального отделения соцзащиты к четырем годам и шести месяцам колонии за махинации с выплатами жертвам паводка 2019 года. Об этом сообщила прокуратура региона.

Чиновница должна была помогать с жильем тем, кто в ходе паводка его лишился. Зная, что жительница одного из сел продает дом за 3,5 миллиона рублей, она и ее коллега нашли среди клиентов покупателя, у которого сумма сертификата на жилье эту сумму превышала.

«Пострадавший считал, что приобретает дом за полную стоимость сертификата, в то время как продавец был убежден, что часть денежных средств, превышающих фактическую стоимость дома, в сумме 788 тысяч рублей необходимо вернуть работникам социальной защиты, что он и сделал после оформления сделки купли-продажи и получения денежных средств», — объяснили в прокуратуре.

Таким образом, введя в заблуждение продавца и покупателя дома, злоумышленники, похитили указанные денежные средств, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению.

Коллегу руководительницы приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.

Ранее сотрудников отделения Пенсионного фонда России в Иркутске заподозрили в крупном мошенничестве. Речь шла о хищении из бюджета ПФР и нескольких его подразделений более 600 тысяч рублей. По версии следствия, подозреваемые использовали свое служебное положение, чтобы похитить бюджетные деньги фонда и его подразделений в четырех федеральных округах — Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Приволжском.