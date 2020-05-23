Американцы заявили о ликвидации двух главарей ИГ* в Сирии

Два боевика запрещенной в России ИГ* ликвидированы в Сирии. Один занимался передачей указаний руководства группировки, другой отвечал за приобретение и перевозку оружия.

Об этом сообщил штаб операции «Непоколебимая решимость», которую возглавляет США. Двое региональных лидеров террористической группировки «Исламское государство»* были нейтрализованы. Это произошло в результате совместной операции «Сил демократической Сирии» и антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами, пишет ТАСС.

«17 мая „Силы демократической Сирии“ совместно с коалицией нанесли удар по позициям ИГ* в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии. Двое лидеров ИГ*, Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, погибли в ходе данной операции», — сказано в документе.

Ранее шестерых боевиков ликвидировали в Дагестане. Они планировали совершить серию терактов. В планах были нападения на сотрудников полиции и представителей религии, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансирования терроризма.

ИГ* запрещенная в России террористическая организация