Американца задержали в Москве по подозрению в насилии над детьми

Пожилого 64-летнего гражданина США задержали в Москве по заявлению его экс-супруги. Его обвиняют в половом насилии над собственными детьми.

Как утверждает бывшая жена-россиянка, с 2014 по 2018 год мужчина насиловал гостивших у него в Техасе сыновей, которым было по три-пять лет. В России его лишили родительских прав, но в США у него остался статус опекуна. В Москву он приехал недавно по туристической визе. Теперь возбуждено уголовное дело.

Законопроект об ужесточении наказания для педофилов рассмотрят в Госдуме в ближайшее время. Депутаты обсудят поправки до 1 февраля. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что к нему обратились депутаты из Костромской области, которые попросили, чтобы законопроект о пожизненном наказании за педофилию рассмотрели в ближайшее время.

Спикер Госдумы отметил, что решение законодателей по этому вопросу ожидает и российское общество. По его словам, скорее всего, депутаты будут здесь единодушны.