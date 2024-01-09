Криминал 09 января 2024, 11:31 Американца в Москве арестовали по делу о наркотиках Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США по делу об обороте наркотиков Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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В Москве на два месяца арестовали американца Роберта Вудлэнда Романова. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков, сообщило РИА «Новости».

Останкинский районный суд Москвы вынес постановление об аресте 6 января 2024 года. Гражданина США отправили под стражу до 5 марта. Роберту Вудлэнду Романову предъявили обвинение по статьям 30 и 228.1 УК России «Покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств».

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В 2022 году вышла на свободу баскетболистка Бриттни Грайнер. Ее задержали в Шереметьево с маслом каннабиса для нагревательного устройства и приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, но впоследствии обменяли на осужденного в США Виктора Бута. Мужчину обвиняли в поддержке терроризма, сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке покупки и продажи ракет.