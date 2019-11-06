Американца убили из-за бургера: он пролез без очереди

Житель Мэриленда так сильно хотел купить бургер с курицей от Popeyes, что попытался пролезть к кассе без очереди. Это не понравилось другому посетителю. Между двумя мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой один зарезал другого.

Куриный бургер от Popeyes впервые поступил в продажу в августе. Тогда его раскупили так быстро, что к концу месяца компания решила убрать его из меню — не получалось удовлетворить спрос покупателей. В воскресенье знаменитый бургер вновь вернулся на прилавки. А в Popeyes опять выстроились огромные очереди из людей, стремящихся купить бургер до того, как тот закончится. Борьба за него в буквальном смысле получилась не на жизнь, а на смерть.

Ссора в районе Оксон-Хилл началась, когда один из посетителей попытался обойти другого в очереди, чтобы купить бургер, сообщила полиция. Двое мужчин продолжили свой спор возле ресторана. Далее началась драка, закончившаяся тем, что один мужчина зарезал другого.

Пострадавший, местный 28-летний мужчина, был объявлен мертвым в близлежащей больнице, передает Buzzfeed.

«Был еще один бой в Popeyes Chicken, на этот раз в Эллентоне, штат Флорида. Но не волнуйтесь, они не боролись за сэндвич с курицей. На этот раз они боролись за майонез», — написал #CanWeAllJustGetAlong.

Подозреваемый еще не был арестован. Полиция просматривает камеры наблюдения, а также просит всех свидетелей, которые находились в Popeyes в тот момент, связаться с ними, если они что-то видели или знают. Полиция призывает подозреваемого сдаться в руки правоохранительных органов.

«То, что случилось вчера вечером в Мэриленде, является трагедией, и мы опечалены, услышав об этом бессмысленном акте насилия», — сказал представитель Popeyes.

Известно, что компания сотрудничает с правоохранительными органами. Собирается ли Popeyes вновь убрать куриный бургер из меню, неизвестно.