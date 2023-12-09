Криминал 09 декабря 2023, 19:11 Американца арестовали в Петербурге за реабилитацию нацизма Суд в Петербурге арестовал американца Малева по делу о реабилитации нацизма

Читать 360tv в

Американца Юрия Малева арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением Георгиевской ленты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

О заключении Малева под стражу ходатайствовало следствие. Смольнинский районный суд удовлетворил его. В СИЗО фигурант пробудет до 7 февраля 2024 года.

Реклама

В общей сложности он опубликовал два поста — первый 8 июля 2022 года появился «Одноклассниках». Тогда мужчина запостил изображение Георгиевской ленты, подписав его как «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань».

Помимо этого, накануне празднования Дня Победы 8 мая этого года мужчина опубликовал в той же соцсети фото трупа, снабдив его подписью «как правильно носить Георгиевскую ленточку».

Задержали Малева 8 декабря. В тот же день ему предъявили обвинение. Он признал вину только частично. Вместе со своим защитником мужчина выступил против ареста, указывая, что ему можно избрать другую меру пресечения. В качестве аргумента они привели состояние здоровья, признательную позицию по делу и положительной характеристику от родственницы.