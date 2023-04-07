Криминал 07 апреля 2023, 18:30 Американскому журналисту Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже — СМИ «Интерфакс»: журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже YouTube

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Журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого заподозрили в шпионаже по заказу США, предъявили обвинение. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Гершковичу предъявлено обвинение», — сообщил он.

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Тридцатидвухлетнего американского журналиста задержали в Екатеринбурге в конце марта «при попытке получения секретных сведений». По предварительной информации, он собирал представляющие государственную тайну данные о работе российского предприятия военно-промышленного комплекса.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Уголовное дело возбудили по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пообещал, что США приложат максимум усилий для того, чтобы добиться освобождения журналиста. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию освободить Гершковича, пояснив, что это «вопрос свободы прессы».