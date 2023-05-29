Криминал 29 мая 2023, 09:18 Американского сенатора официально объявили в розыск за слова о «выгодной» смерти русских МВД России внесло в базу и объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

В базе МВД России появилась карточка о розыске американского сенатора Линдси Грэма. Он заявил, что вложение в убийство русских стало самым выгодным, сообщил ТАСС.

Карточка о розыске Грэма Линдси Олина 9 июля 1955 года рождения появилась в базе с указанием, что его объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России. Какой именно — правоохранители не указали.

Реклама

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и возбудить уголовное дело против сенатора за слова об убийстве русских.

Член Республиканской партии, сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 мая. Пресс-служба последнего опубликовала видео, на котором американец заявил, что смерть русских — самое удачное вложение денег. Агентство Reuters сообщило, что запись смонтировали и вырвали слова сенатора из контекста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Линдси Грэм опозорил США, а представитель МИД Мария Захарова предупредила, что не все американцы — русофобы.