29 мая 2023, 09:18
Американского сенатора официально объявили в розыск за слова о «выгодной» смерти русских
МВД России внесло в базу и объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма
В базе МВД России появилась карточка о розыске американского сенатора Линдси Грэма. Он заявил, что вложение в убийство русских стало самым выгодным, сообщил ТАСС.
Карточка о розыске Грэма Линдси Олина 9 июля 1955 года рождения появилась в базе с указанием, что его объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России. Какой именно — правоохранители не указали.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и возбудить уголовное дело против сенатора за слова об убийстве русских.
Член Республиканской партии, сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 мая. Пресс-служба последнего опубликовала видео, на котором американец заявил, что смерть русских — самое удачное вложение денег. Агентство Reuters сообщило, что запись смонтировали и вырвали слова сенатора из контекста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Линдси Грэм опозорил США, а представитель МИД Мария Захарова предупредила, что не все американцы — русофобы.
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