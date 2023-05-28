28 мая 2023, 19:36
Американского сенатора Грэма привлекут за русофобию
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело против сенатора США Линдси Грэма
Уголовное дело заведут российские следователи против сенатора США Линдси Грэма, назвавшего «удачными» вложениями помощь ВСУ, потому что они убивают русских. Поручение о привлечении американского политика к ответственности дал председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.
В пресс-службе ведомства напомнили, что в интернете распространилась запись, на которой Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о финансовой заинтересованности США в убийствах россиян.
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Следователи начали проверку этих заявлений. По итогам мероприятий они примут решение о заведении уголовного дела.
Высказывание американского сенатора Грэма сильно раскритиковали в России. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что своими прошлой финансовой поддержкой США заставили мир пережить холокост.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сенатора Грэма позором для США.
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