Криминал 28 мая 2023, 19:36 Американского сенатора Грэма привлекут за русофобию Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело против сенатора США Линдси Грэма Википедия

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Уголовное дело заведут российские следователи против сенатора США Линдси Грэма, назвавшего «удачными» вложениями помощь ВСУ, потому что они убивают русских. Поручение о привлечении американского политика к ответственности дал председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в интернете распространилась запись, на которой Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о финансовой заинтересованности США в убийствах россиян.

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Следователи начали проверку этих заявлений. По итогам мероприятий они примут решение о заведении уголовного дела.

Высказывание американского сенатора Грэма сильно раскритиковали в России. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что своими прошлой финансовой поддержкой США заставили мир пережить холокост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сенатора Грэма позором для США.