Американского рэпера застрелили в штате Теннесси

Скончался американский рэпер Янг Дольф. Музыканта застрелили в городе Мемфис (штат Теннесси). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Как рассказали очевидцы, выстрел был произведен из окна проезжающего автомобиля. На данный момент информации о том, кто совершил выстрел, не поступало.

На YouTube-канал исполнителя подписано более 1,45 миллиона человек. За время своей музыкальной карьеры он записал семь студийных альбомов. Настоящее имя музыканта — Адольф Роберт Торнтон-младший. Ранее он неоднократно подвергался покушениям на жизнь, передало ИА НСН.