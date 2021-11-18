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    18 ноября 2021, 14:38

    Американского рэпера застрелили в штате Теннесси

    Американского рэпера Янга Дольфа застрелили в городе Мемфис (штат Теннесси)

    Арина Бобкова

    Скончался американский рэпер Янг Дольф. Музыканта застрелили в городе Мемфис (штат Теннесси). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    Как рассказали очевидцы, выстрел был произведен из окна проезжающего автомобиля. На данный момент информации о том, кто совершил выстрел, не поступало.

    На YouTube-канал исполнителя подписано более 1,45 миллиона человек. За время своей музыкальной карьеры он записал семь студийных альбомов. Настоящее имя музыканта — Адольф Роберт Торнтон-младший. Ранее он неоднократно подвергался покушениям на жизнь, передало ИА НСН.