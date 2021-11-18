Американского рэпера застрелили в штате Теннесси
Американского рэпера Янга Дольфа застрелили в городе Мемфис (штат Теннесси)
Скончался американский рэпер Янг Дольф. Музыканта застрелили в городе Мемфис (штат Теннесси). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Как рассказали очевидцы, выстрел был произведен из окна проезжающего автомобиля. На данный момент информации о том, кто совершил выстрел, не поступало.
На YouTube-канал исполнителя подписано более 1,45 миллиона человек. За время своей музыкальной карьеры он записал семь студийных альбомов. Настоящее имя музыканта — Адольф Роберт Торнтон-младший. Ранее он неоднократно подвергался покушениям на жизнь, передало ИА НСН.