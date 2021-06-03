Американского финансиста обвинили в изнасиловании

Российская модель Гузель Ганиева подала в суд на экс-директора инвестиционной компании Apollo Global Management Леона Блэка. Она обвиняет его в изнасиловании. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она рассказала, что предприниматель в течение нескольких лет принуждал ее к «садистским сексуальным действиям». Сам Блэк отрицает свою вину.

«Я совершил значительные денежные выплаты, опасаясь угроз обнародовать информацию о наших отношениях, чтобы уберечь мою семью от публичного унижения», — заявил он.

Модель сказала, что эти деньги он предложил ей сам.