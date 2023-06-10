10 июня 2023, 14:34
Американского экс-десантника арестовали в Москве по делу о торговле наркотиками
Суд в Москве арестовал обвиняемого в наркосбыте американца Майкла Трэвиса Лика
Хамовнический районный суд Москвы арестовал американца Майкла Трэвиса Лика, обвиняемого в преступном наркобизнесе. Под стражей он пробудет до 6 августа, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Согласно материалам дела, экс-десантник и музыкант привлекал к сбыту наркотиков молодых людей.
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По данным источника «360», он подсаживал на запрещенные вещества девушек, а потом путем шантажа создал из них сеть закладчиков. На музыканта смогли выйти после задержания одной из причастных к распространению наркотиков.
Во время обыска в квартире американца нашли следы наркотиков, прекурсоры для изготовления запрещенных веществ, весы и пакеты для расфасовки.
Американец признал вину на допросе. По его словам, торговлей наркотиками в Сети он занимается уже три года. Жить в Россию мужчина приехал еще в 2010 году, после часто ездил на Украину.
В Соединенных Штатах Лик служил в десантных войсках и принимал участие в военной операции в Ираке.
Наркотики
Суд
Москва 2023
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