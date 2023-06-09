Криминал 09 июня 2023, 07:02 Американского дипломата ограбили посреди Киева. СМИ раскрыли, чем поживились преступники Атташе посольства США ограбили в парке Шевченко в Киеве, он обратился в полицию РИА «Новости»

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В Киеве напали на атташе посольства США на Украине. Грабители отобрали у него смартфон и банковские карты, с которых успели снять около 400 долларов. Об этом сообщил RT со ссылкой на издание Vesti.ua.

Сотрудник американского посольства, по информации источника, пришел в полицию вечером 7 июня и сообщил об ограблении. На него напали в центре Киева, на территории парка имени Тараса Шевченко. Преступники поживились IPhone 12 и кошельком с банковскими картами. На момент обращения в органы дипломат заметил пропажу со своего счета 400 долларов.

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Другой собеседник издания сказал, что атташе посольства США пришел в полицию ради страхового возмещения. В момент «преступления» он находился под действием алкоголя и просто забыл свои застрахованные вещи в заведении. Официально ни одну из версий не подтвердили.

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