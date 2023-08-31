Криминал 31 августа 2023, 10:44 Американские винтовки и гранаты. ФСБ показала, что изъяли у схваченных в Брянской области диверсантов ФСБ показала оружие, с которым остановила в Брянской области украинскую ДРГ

Читать 360tv в

В Навельском районе Брянской области остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Центр общественных связей ФСБ России показал вещи и оружие, которое изъяли у подозреваемых.

Сотрудники Главного управления разведки, Службы спецоперации и Службы безопасности Украины собирались устроить серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. При задержании два боевика погибли, пятерых взяли под стражу.

Реклама

Диверсанты вооружились американскими автоматами с приборами для бесшумной стрельбы, гранатами, взрывными устройствами, патронами образца НАТО и приборами ночного видения. У них изъяли также блокноты, электронные книги, мобильные телефоны, рации и инструменты.

В Калужской области задержали мужчину, который собирался примкнуть к националистам. Ему поручили собрать и припрятать взрывное устройство, а после этого уехать на Украину. После покупки билетов подозреваемого схватили российские силовики.