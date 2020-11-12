Американка утопила двоих детей и хотела продать их на органы
Жительница Америки утопила своих детей после того, как посмотрела фильм о продаже органов. Об этом сообщил портал «Русская планета» со ссылкой на местные СМИ.
Трупы двоих детей обнаружил ее муж. Он же вызвал полицию.
Сама женщина заявила, что живет одна и никаких детей у нее не было. Также она уточнила, что нашла их трупы у себя дома, а потом пошла принять душ. Кроме того, женщина спрашивала у полицейских, за сколько можно продать их части тела.
По данным правоохранителей, женщина заявила, что не употребляет алкоголь и наркотики, но предупредила, что в ее доме могут найти марихуану.