Американка утопила двоих детей и хотела продать их на органы

Трупы двоих детей обнаружил ее муж. Он же вызвал полицию.

Сама женщина заявила, что живет одна и никаких детей у нее не было. Также она уточнила, что нашла их трупы у себя дома, а потом пошла принять душ. Кроме того, женщина спрашивала у полицейских, за сколько можно продать их части тела.

По данным правоохранителей, женщина заявила, что не употребляет алкоголь и наркотики, но предупредила, что в ее доме могут найти марихуану.