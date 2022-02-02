Алтайский суд лишил свободы на два года мужчину, выставившего ребенка на мороз

Шелаболихинский районный суд Алтайского края признал виновным 34-летнего мужчину, выставившего ребенка на мороз, и назначил два года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Мужчина осужден по статьям УК РФ «Истязание», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Также следствие возбудило уголовное дело по статье «Халатность» в отношении местных органов профилактики надзора за несовершеннолетними. Органы опеки отобрали детей из семьи. Трем малолетним братьям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, они находятся в безопасных условиях.

Прокуратура обеспечила участие в рассмотрении в Каменском городском суде искового заявления в интересах детей о лишении их близких родственников родительских прав и взыскании алиментов.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на котором ребенок стоит полуголый на улице в мороз. Известно, что отчим пятилетнего мальчика ранее отбывал срок за воровство.