Алтайский министр спорта понадеялся на наказание для участников смертельной драки в Барнауле

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев считает, что виновник смертельной драки в Барнауле должен понести наказание. Такие истории он посчитал недопустимыми.

Свое мнение высказала Алексей Перфильев по поводу драки в Барнауле в ночь на 27 июля. Тогда от одного удара умер молодой человек Павел Рохлин, который, по словам его жены Светланы, пытался заступиться за инвалида.

«Наша позиция по отношению к случившемуся — одна, нетерпимость. Подобное недопустимо. Виновные должны понести наказание», — сказал Перфильев, передает сайт Altapress.

Министр спорта принес соболезнования родным и близким погибшего.

На странице барнаульской федерации бокса в Instagram подтвердили, что участник драки — спортсмен с пятилетним стажем. Он имеет первый взрослый разряд, но с начала 2000-х «никакого отношения к нему не имеет».

О драке в Барнауле «360» писал ранее. В ночь на 27 июля семья Рохлиных отмечала день рождения родственницы и увидела, что компания из трех человек приставала к инвалиду с тростью. Вступиться за него решил Павел Рохлин, но получил удар сзади по голове, упал и ударился ею об асфальт. Молодой человек умер на месте.

Его жена Светлана заявила, что мужчину, который ударил ее мужа, зовут Михаил Старцев. Среди его друзей, которые тоже издевались над инвалидом, была якобы чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Сам Старцев задержан, хотя следователи не назвали имени задержанного. Отмечается, что Ворогушину сначала тоже задержали, а потом отпустили.