Алтайский медцентр заподозрили в мошенничестве на 170 млн рублей

Следствие рассказало, что с апреля 2016 года по август 2020 года руководство центра предоставляло в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) реестры счетов на оплату медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования.

В документах были указаны неправдивые сведения об услугах. Речь шла об аренде здания и оборудования, обучения работников, проведения лабораторных исследований. Также говорилось и об услугах, которые якобы оказывались клиентам. За них центру полагалась оплата в рамках ОМС. Предварительный ущерб составляет 170 миллионов рублей.

Преступление раскрыли оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. Теперь органы открыли дело о мошенничестве, совершенное организованной группой. Трех подозреваемых заключили под стражу. У них дома и на работе проведены обыски. Следователи продолжают сбор доказательств вины фигурантов.