Криминал 30 ноября 2022, 17:22 Алтайская полиция при случайных обстоятельствах нашла мужчину, находившегося в федеральном розыске

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Уроженца Свердловской области, находившегося в федеральном розыске, случайно задержали на Алтае при составлении протокола за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил сайт «Наш Бийск».

По данным Nation News, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, из-за чего его и задержали полицейские.

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В ходе расследования выяснилось, что нарушитель ПДД обвиняется по статье 228 УК РФ за хранение наркотиков и находится в федеральном розыске.

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